توزيع مواد غذائية وعينية ضمن مبادرة (الأهل أهلنا) لدعم المتضررين من الزلزال

حماة-سانا

بمساهمة الفعاليات الأهلية والاجتماعية والشعبية في بلدة عين الباد بريف حماة الشرقي، وضمن مبادرة “الأهل أهلنا”، تم توزيع مواد غذائية ومساعدات عينية ونقدية للمتضررين جراء الزلزال في مراكز الإيواء المؤقتة بباب النهر والصم والبكم، والأهالي الذين تمت استضافتهم في بلدة عين الباد.

وبين حمود الحلاج من الفعاليات الأهلية في بلدة عين الباد في تصريح لمراسلة سانا أن المبادرة جاءت تعبيراً عن المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، في محاولة منهم كفعاليات أهلية وشعبية للمساهمة مع غيرهم من الفعاليات بتضميد الجراح ورسم البسمة على وجوه الأهالي والأطفال المتضررين.

وأضاف الحلاج: إن الفعاليات بادرت منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال بإطلاق حملة لجمع تبرعات من قبل المتطوعين والمجتمع الأهلي، شملت ألبسة وأغطية ومواد غذائية وحليب أطفال وحفاضات وأدوية، وتم توزيعها على نحو 150 أسرة، إضافة إلى توزيع دفعة جديدة لنحو 130 أسرة بمدينة حماة وبلدة عين الباد والأسر التي تمت استضافتها لدى الأهالي والمقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بباب النهر والصم والبكم بحماة.

وأعرب عدد من الأهالي عن الشكر لهذه المبادرة الطيبة والتي تخفف عنهم، وتسهم في تلبية جزء من احتياجاتهم الغذائية، ولا سيما أن ما حدث كارثة إنسانية تتطلب منا جميعاً كسوريين تقديم المساعدة كل حسب قدرته.

سهاد حسن

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