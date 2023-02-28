SCS-NET
الشريط الإخباري

وزارة التربية تمدد تسجيل الطلاب لامتحانات الشهادات العامة بصفة دراسة حرة لغاية الـ 9 من آذار القادم

2023-02-28

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية اليوم تسجيل الطلاب لامتحانات الشهادات العامة دورة 2023 الأولى بصفة دراسة حرة لغاية الخميس الواقع في الـ 9 من آذار القادم، وفق شروط التسجيل المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه: إن القرار جاء نظرا للظروف الراهنة، وحرصا على مصلحة الطلاب الذين لم تسمح لهم أوضاعهم بالتقدم بطلبات اكتتاب بصفة دراسة حرة للامتحانات العامة.

وكان تسجيل الطلاب لامتحانات الشهادات العامة دورة 2023 الأولى بصفة دراسة حرة ينتهي في الـ 2 من آذار القادم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

اعتماد خطة عمل مشتركة لتنفيذ أنشطة دعم نفسي واجتماعي للأطفال المتضررين من الزلزال

دمشق-سانا اعتمدت وزارة التربية ونقابة المعلمين ومنظمتا طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة خطة عمل مشتركة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved