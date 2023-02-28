وزارة التربية تمدد تسجيل الطلاب لامتحانات الشهادات العامة بصفة دراسة حرة لغاية الـ 9 من آذار القادم

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية اليوم تسجيل الطلاب لامتحانات الشهادات العامة دورة 2023 الأولى بصفة دراسة حرة لغاية الخميس الواقع في الـ 9 من آذار القادم، وفق شروط التسجيل المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه: إن القرار جاء نظرا للظروف الراهنة، وحرصا على مصلحة الطلاب الذين لم تسمح لهم أوضاعهم بالتقدم بطلبات اكتتاب بصفة دراسة حرة للامتحانات العامة.

وكان تسجيل الطلاب لامتحانات الشهادات العامة دورة 2023 الأولى بصفة دراسة حرة ينتهي في الـ 2 من آذار القادم.

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