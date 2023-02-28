تأهيل طريق الصويري البارودية وتعبيد طريق محطة المعالجة في الشعيرات بحمص

حمص-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة حمص أعمال تأهيل المرحلة الثانية من طريق الصويري البارودية، بطول نحو 600 متر وتكلفة 75 مليون ليرة سورية، وتعبيد وتزفيت طريق محطة المعالجة في قرية الشعيرات بطول نحو 700 متر وتكلفة 78 مليون ليرة.

وقال رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية المهندس إياد عبد الكريم في تصريح لـ سانا:” إن هذه الطرق لها دور مهم في خدمة المواطنين لجهة تنقلاتهم وللمزارعين خلال نقل محاصيلهم الزراعية.”

وبين عبد الكريم أن المديرية بصدد البدء بمجموعة مشاريع خلال الأيام القليلة القادمة، منها تأهيل طريق المشرفة عين الدنانير وطريق لفتايا دبين الناعم مرحلة 8، وصيانة الأجزاء المخربة من طريق أم العمد السنكري جب الجراح، وتعبيد وتزفيت طريق في بلدية نعرة، وطرق أخرى في القبو وقزحل وأم العظام وكفرام والهزة.

لارا أحمد

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