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تراجع أسعار الذهب

2023-02-28

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ حزيران 2021، مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع 0.3  بالمئة إلى 1811.74  دولاراً للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1817.30 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.58  دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.33 دولاراً، وزاد البلاديوم0.2 بالمئة إلى 1432.84 دولاراً للأوقية.

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