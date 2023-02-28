زراعة أكثر من 92 بالمئة من خطة زراعة الخضار الشتوية بالسويداء

السويداء-سانا

تجاوزت المساحات المزروعة بالخضار الشتوية في السويداء 92 بالمئة من الخطة الإجمالية البالغة 3330 دونماً.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحات المزروعة بالخضار الشتوية بلغت لغاية تاريخه 3070 دونماً، مبيناً أن زراعتها متواصلة في بعض المواقع بمنطقة صلخد.

وأوضح المهندس شهيب أن بعض أنواع الخضار الشتوية المزروعة بالسويداء تجاوزت خطة زراعتها كالبصل 375 بالمئة, والقرنبيط 120 بالمئة, والملفوف 103 بالمئة.

وأشار المهندس شهيب إلى أن الخضار الشتوية بالسويداء تزرع مروية بالاستفادة من الآبار, وتتركز بالمنطقة الغربية للمحافظة، لافتاً إلى تشجيع المديرية على زراعتها ضمن الخطط الموضوعة.

وأنتجت محافظة السويداء من الخضار الشتوية الموسم الماضي أكثر من 3600 طن.

عمر الطويل

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