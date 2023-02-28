أكثر من 114 مليون ليرة لصرف إعانات الشلل الدماغي للمسجلين في شؤون الحسكة

الحسكة-سانا

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة عمليات صرف إعانات الشلل الدماغي للمسجلين لديها عن العام 2022.

وبين معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل حسين كفته في تصريح لمراسل سانا أن عدد الأسر المستفيدة من صرف إعانات الشلل الدماغي بلغ 2905 أسر، وبمبلغ إجمالي 114 مليوناً و 722 ألف ليرة سورية، وذلك وفق ثلاث شرائح معتمدة.

وأشار كفته إلى أن المديرية خصصت منفذين لاستلام الإعانات بغية التخفيف عن الأهالي، حيث يستلم المسجلون من أبناء منطقة الحسكة في مبنى البريد بمدينة الحسكة، وبالنسبة للمسجلين في منطقة القامشلي يتم الاستلام عبر مقر شعبة الشؤون الاجتماعية والعمل في المدينة، داعياً كل الأسر المستفيدة إلى مراجعة المراكز المعتمدة لاستلام الإعانة.

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري فتح باب التسجيل للراغبين بالحصول على بطاقة إعاقة لتحويلهم إلى اللجنة الصحية.

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