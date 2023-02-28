28 شباط 1986 – اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما

دمشق-سانا
1897 – القوات الفرنسية تزيح الملكة رنافالونا الثالثة آخر ملوك مدغشقر من الحكم.
1922 – المملكة المتحدة تصدر تصريح 28 شباط، قبلت فيه باستقلال مصر، وقد قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا التصريح.
1935 – والاس كاروثرز يكتشف النايلون.
1942 – القوات اليابانية تنزل في جزيرة إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية.
1953 – جيمس واتسون وفرنسيس كريك يعلنان لأصدقائهما اكتشافهما التركيب الكيميائي “دي ان اي”.
1974 – الولايات المتحدة ومصر يستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من قطعها.
1986 – اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.
2013 – البابا بندكت السادس عشر يستقيل من منصبه.
من مواليد هذا اليوم:
1896 – فيليب هنش، طبيب أمريكي، حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.
1901 – لينوس باولنغ، عالم كيمياء كمية، أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1954 وجائزة نوبل للسلام عام 1962.
1915 – بيتر مدور، طبيب بريطاني من أصل لبناني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1960.
1931 – عياض الدين أحمد، رئيس بنغلادش.
من وفيات هذا اليوم:
1925 – فريدريش إيبرت، رئيس ألمانيا.
1936 – شارل نيكول، طبيب فرنسي، حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1928.
2006 – أوين تشمبرلين، عالم فيزياء أمريكي، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959.
أعياد ومناسبات:
يوم ذكرى السلام في تايوان.
يوم المُعلم في الجزائر.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency