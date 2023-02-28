إخماد حريق ناجم عن اشتعال اسطوانة غاز باللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر الإطفاء في اللاذقية حريقاً ناجماً عن اشتعال أسطوانة غاز في مطبخ منزل بحي سوق العنابة باللاذقية.

وأوضح قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر لمراسل سانا أنه ونتيجة اشتعال النيران في مطبخ المنزل بالطابق الثاني، حوصر شاب بالنيران والدخان فاضطر لكسر زجاج نافذته ورمي نفسه إلى الشارع، ما أدى إلى تعرضه للكسور وتم إسعافه إلى المستشفى.

وأشار جعفر إلى أنه استطاع اثنان من رفاقه النزول تدلياً عن طريق القفص الحديدي للطابق الأول وتم إخماد الحريق.

علاء ابراهيم

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