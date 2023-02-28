منصور يحذر من مخاطر استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

نيويورك-سانا

حذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور من مخاطر استمرار الصمت الدولي على سياسة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً باتخاذ خطوات دولية فعلية جادة كفيلة بحمايته، ووضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب.

وأوضح منصور في رسائل بعثها اليوم الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أوردتها وكالة وفا أن الاحتلال ومستوطنيه يمعنون في إرهابهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها استشهاد الشاب سامح أقطش “37 عاماً” برصاص المستوطنين، وإصابة 100 آخرين وتدمير ممتلكات الفلسطينيين في بلدات حوارة وبورين وأودلا وعصيرة القبلية بالقرب من نابلس.

وطالب منصور المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالتحرك لدعم القانون الدولي ووقف جرائم الاحتلال وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوقت قد حان لإلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي ووضع حد للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.