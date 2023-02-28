عملية بطولية قرب أريحا تسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، نفذ فلسطيني مساء اليوم عملية بطولية قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل مستوطن.

وذكرت وكالة معا أن فلسطينياً أطلق النار على مركبة للمستوطنين عند تقاطع بيت عربة جنوب أريحا، ما أدى إلى مقتل مستوطن قبل أن يتمكن منفذ العملية من الانسحاب.

وأكدت المقاومة الفلسطينية أن العملية البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشددة على ضرورة مواصلة المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال.

وكان شاب فلسطيني نفذ أمس عملية مماثلة في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين ليرتفع عدد العمليات البطولية منذ مطلع العام الجاري إلى خمس أسفرت عن مقتل 14 مستوطناً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 20.

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