التربية تناقش مع عدد من المنظمات الدولية خطة عمل للاستجابة لتداعيات الزلزال

دمشق- سانا

ناقش وزير التربية الدكتور دارم طباع مع المنظمات الدولية العاملة ضمن قطاع التعليم حضوراً وافتراضياً خطة العمل المشتركة المتعلقة بالاستجابة لتداعيات الزلزال، وتقييم الواقع التعليمي الحالي، والتحضير لامتحانات الشهادات العامة وآلية دعمها.

واستعرض المشاركون بالاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة الإطار العام للتخطيط والتنفيذ من قبل قطاع التعليم والذي يتضمن تقييم وتأهيل البنى التحتية والأنشطة المختلفة المنفذة المتعلقة بالدعم التعليمي أو النفسي، ومناقشة آلية دعم دروس تعويضية للشهادات العامة والمرحلة الانتقالية وآلية تعويض الفاقد التعليمي وإمكانية دعم الكوادر التعليمية.

الوزير طباع بين أنه تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمبادرات الشبابية يضم لجاناً تتعلق بالتواصل الاجتماعي والدعم النفسي الاجتماعي وتنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والموسيقية وخاصة في المدارس التي أصبحت مراكز إيواء.

وأشار طباع إلى وجود أكثر من اتجاه لتعويض الفاقد التعليمي مثل الصفوف الافتراضية بالتعاون مع المنظمات الدولية، مبيناً الحاجة لتأمين مستلزمات تلك الصفوف.

يُشار إلى أن المنظمات شملت كلاً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ومكتب اليونيسكو الإقليمي في بيروت، والإغاثة الإسلامية الفرنسية وانترسوس وبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية العليا للاجئين ، و”إسعاف أولي” الدولية، وتريانكل، والتعاون الدولي الإيطالي، والأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والمتطوعين المدنيين الإيطالية، والمجلس النرويجي للاجئين، والفنلندية للإغاثة، وجمعية تآلف.

بشرى برهوم

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