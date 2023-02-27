ثماني محولات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى شركة كهرباء اللاذقية

اللاذقية-سانا

تسلمت الشركة العامة لكهرباء اللاذقية ثماني محولات باستطاعات مختلفة، في إطار المساعدات المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمحافظات المتضررة من الزلزال.

وأوضح مدير الشركة المهندس جابر عاصي في تصريح لمراسل سانا أن هذه المحولات باستطاعات متنوعة، شملت أربع باستطاعة 200 ك.ف.أ، وأربع باستطاعة 400 ك.ف.أ، مبيناً أن ورشات الشركة باشرت أعمال تركيب محولتين باستطاعة 400 ك.ف.أ بدل محولتين معطوبتين جراء الزلزال، في منطقتي الهنادي واسطامو، لتتم إعادة التيار الكهربائي إلى تلك المناطق.

ولفت عاصي إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيب باقي المحولات بناء على خطة زمنية محددة وفق حاجة كل منطقة، وخاصة التي تعرضت لأضرار في مكونات شبكاتها الكهربائية جراء الزلزال.

علاء إبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency