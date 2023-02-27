الخارجية الصينية: سنرد بالمثل على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية

بكين-سانا

أكدت الصين اليوم أنها سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات صينية على خلفية ارتباطها بروسيا، مؤكدة أنها عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي: إن “الإجراءات الأمريكية تفتقر إلى الأساس القانوني الدولي وإلى تفويض مجلس الأمن الدولي”، مشيرة إلى أنها “نموذج للعقوبات أحادية الجانب، والسلطة القضائية طويلة الذراع غير القانونية وهي تضر بالمصالح الصينية”.

وحول الأزمة الأوكرانية أوضحت ماو أن موقف بلادها موضوعي وعادل، ويسعى إلى حل سياسي، فيما عملت الولايات المتحدة على تأجيج النار والقتال بضخ المزيد من الأسلحة، بينما تنشر معلومات مضللة بأن الصين ستزود روسيا بالأسلحة، وتفرض عقوبات على الشركات الصينية تحت هذه الذريعة.

وبينت ماو أن الصين أصدرت ورقة تتضمن موقفها من التسوية السياسية للأزمة، وذلك بمناسبة مرور عام على الأزمة الأوكرانية، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية والأجنبية الأخرى.

ودعت ماو الولايات المتحدة إلى التفكير بسلوكها ومراعاة ما هو جيد للعالم والقيام بشيء من شأنه أن يساعد على تهدئة الأوضاع واستمرار محادثات السلام، مؤكدة على ضرورة توقف الولايات المتحدة عن نشر المعلومات المضللة، وسحب العقوبات عن الشركات الصينية.

وشددت ماو على أن “الجانب الصيني سيواصل القيام بما هو ضروري لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشدة، وأنه سيتخذ إجراءات مضادة حازمة رداً على العقوبات الأمريكية”.

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