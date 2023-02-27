تربية الطفل بين الحب والمنطق.. دراسة حول كيفية التعامل مع الأطفال

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العامة السورية للكتاب “المشروع الوطني للترجمة” دراسة أمريكية بعنوان “التربية بين الحب والمنطق.. تعليم الأطفال المسؤولية” للمؤلفين فوستر كلاين وجيم فاي وترجمة صفاء غزول.

تأتي الدراسة كإضافة جديدة للمعلومات التي يتعامل بها الآباء مع التحديات الجديدة للعصر بنسخة متطورة عن كتابي “التربية بين الحب والمنطق” و”تربية اليافعين بين المحبة والمنطق” اللذين ترجما إلى ثماني لغات، وهما مقدمان لكل الآباء بهدف منح أطفالهم فرصة التمتع بحياة راشدة وسعيدة ومنتجة ويعلمهم المسؤولية والتفكير واتخاذ القرارات.

الدراسة التي تقع في 328 صفحة من القطع المتوسط تحمل في طياتها أفكاراً فلسفية وأمثلة واقعية تتعلق بعملية التربية والتعامل مع الأطفال حتى بلوغهم سن الرشد، وذلك بناء على أن نجاح الطفل يتوقف على العمل الذي ينجزه والداه.

الدراسة عبارة عن جزأين طرحت في الأول المفاهيم العامة للتربية مع التركيز على مفهوم الذات وفصل المشاكل وتحييد الغضب والتبريرات واستخدام الكلمات التي تحث على التفكير والعبارات القابلة للتنفيذ وطرح الخيارات وكبح جماح العواطف عندما يواجه الطفل العواقب الناتجة عن أخطائه، إضافة إلى حكايات تشرح النصائح والمعلومات عن مبادئ الحب والمنطق.

وعرضت الدراسة في الجزء الثاني الناحية العملية والنصائح الثماني والأربعين في كتاب الحب والمنطق، والخطط اليومية لطريقة التعامل مع المشاكل التي قد تواجه معظم الآباء خلال السنوات الاثنتي عشرة الأولى من حياة الطفل.

يذكر أن فوستر كلاين طبيب نفسي أمريكي أسس مع جيم فاي الكاتب الأميركي في مجال التربية معهد “الحب والمنطق المتخصص بطرق تربية الأطفال وأسلوب التواصل بين أفراد الأسرة.

أما المترجمة صفاء غزول فهي حاصلة على ماجستير في الترجمة التحريرية من المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية، ولها العديد من المقالات المترجمة في مجلة جسور ثقافية.

محاسن العوض

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