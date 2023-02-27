انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى خلال شهرين

لندن-سانا

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً اليوم لتسجل أدنى مستوى في شهرين بعدما أذكت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيداً من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.51 دولارات للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9 بالمئة إلى 20.58 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 906.94 دولارات، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1415.96 دولاراً للأوقية.