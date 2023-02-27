وزيرا التربية والتعليم العالي.. سيتم تعويض الفاقد التعليمي للطلاب في المدارس والجامعات

دمشق-سانا

أعلن وزير التربية الدكتور دارم طباع أن الوزارة بصدد إعداد خطة لتعويض الفاقد التعليمي وتجاوز تداعيات الزلزال على العملية التعليمية في مدارس المحافظات المتضررة منه.

وأوضح طباع خلال لقاء مع قناة (السورية) اليوم أن عدد ضحايا الزلزال من القطاع التربوي وصل إلى 21 معلماً و123 طالباً، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تضررت بلغ حوالي 2288 مدرسة متضررة منها 188 مدرسة تضررت إنشائيا وخرجت عن الخدمة و1042 مدرسة اضرارها متوسطة و1058 مدرسة بحاجة لصيانة إسعافية.

ولفت طباع إلى أنه تم تخصيص 103 مدارس كمراكز إيواء توزعت على المحافظات المتضررة، منها 16 مركزا في اللاذقية ومركز واحد في طرطوس و74 مركزاً في حلب و12 مركزاً في حماة.

وأشار طباع إلى وضع خطة متكاملة بالنسبة للصفوف الانتقالية سيتم التركيز من خلالها على المهارات المطلوبة الاساسية، إضافة إلى تعويض الفاقد التعليمي أيام الجمعة والسبت فقط للمناطق المتضررة.

من جهته أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن المباني الجامعية في جميع الجامعات لم تتعرض لأضرار كبيرة جراء الزلزال، وإنما تعرض بعضها لتشققات بسيطة تحتاج على إثرها إلى صيانة وتأهيل، بينما يحتاج بعضها الآخر الى تدعيم بالحدود الدنيا لافتاً إلى أنه تم توجيه كافة الجامعات المتضررة بإعادة التأهيل والصيانة لهذه المنشآت سواء بالسكن الجامعي أو المباني الجامعية.

وأوضح ابراهيم أنه سيتم تعويض الفاقد التعليمي للطلاب في كل الجامعات نتيجة تأجيل الامتحانات، لافتاً إلى أن كل طالب فقد وثائقه الجامعية من بطاقة إلى مصدقة تخرج بإمكانه إخراج بدل ضائع من خلال هيئة شؤون الطلاب في الجامعة.

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