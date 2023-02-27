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متظاهرون فرنسيون يطالبون بالانسحاب من الناتو ووقف تسليح نظام كييف

2023-02-26

باريس-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس اليوم رفضاً لاستمرار الدعم العسكري الغربي لنظام كييف.

وذكرت وكالة نوفوستي أن المتظاهرين طالبوا بانسحاب فرنسا من حلف الناتو ووقف تسليح أوكرانيا حاملين لافتات كتب عليها من أجل السلام..لا لحرب عالمية ثالثة..لنغادر الناتو..فرنسا هي الدولة الأولى التي زودت أوكرانيا بأسلحة هجومية.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها: أسرعوا..اتركوا الناتو، الحرية والسيادة، كما قاموا بتمزيق أعلام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

من جهته أشار رئيس حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو إلى خروج مظاهرات في 29 مدينة فرنسية أخرى.

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