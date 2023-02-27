(قلب الدمية).. عمل سوري عراقي مشترك لمونودراما الدمى

دمشق-سانا

عبر اتفاق مشترك بين نقابتي الفنانين السوريين والعراقيين عرضت مسرحية (قلب الدمية) أمام جماهير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في نسخته الجديدة 2023 على مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

العرض الذي أدته الفنانة المسرحية السورية إيمان عمر ومن تأليف وإخراج الدكتور حسين هارف هو الأول من نوعه في مجال مونودراما الدمى.

الدكتور هارف من العراق لفت إلى أنه أطلق اسم المونودراما على العرض كونه مزج بين مسرح الدمى ومسرح المونودراما في إشغال تجريبي على العمل الذي تحركت خلاله الدمية خلال كامل مدة العرض 40 دقيقة.

ويبدأ العرض بفيلم قصير حيث ظهر أولاً صانع دمى عبر بروجكتر وهو ينهي عرضه المعتاد، ثم يلقي بالدمية على الأرض ويمضي العرض ما بين اللحن والكلمات والحركة والتساؤلات والضحكة المختنقة الحزينة للدمية إيمان وفق إطار فني مونودرامي.

وأعقب العرض مباشرة ندوة بدأها مديرها الفنان سعد القاسم إذ عرّف بالفريق وبالفنانة إيمان التي تصنع وتحرك الدمى بأسلوب راق والمخرج حسين وهو فنان عرائسي يكتب ويخرج لمسرح الدمى، إضافة لتخصصه الأكاديمي في المونودراما.

وأشاد الدكتور سيد علي اسماعيل من مصر بالتجربة الجميلة التي رآها في العرض كما رأى الفنان السوداني سيد أحمد أن العرض خطوة لتحديث العمل على المونودراما.

يُشار إلى أن مسرحية (قلب الدمية) ستشارك في مهرجان قرطاج للمونودراما خلال شهر أيار القادم.

دارين عرفة