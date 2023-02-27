استشهاد فلسطيني وإصابة 100 آخرين باعتداء قوات الاحتلال عليهم جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب 100 آخرين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين، وممتلكاتهم جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن “الشاب سامح أقطش 37 عاماً استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة جنوب نابلس”.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الاسعاف تعاملت مع إصابات بالطعن واستخدام الأدوات الحادة إضافة إلى 95 حالة اختناق بالغاز السام ناجمة عن اعتداء المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال على فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الدخول إلى المنطقة والوصول إلى المصابين، واعتدت على ثلاث سيارات إسعاف.

وباستشهاد الشاب أقطش يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال ومستوطنيه إلى 66 شهيداً بينهم 13 طفلاً.

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