مظاهرة في ألمانيا تطالب بإغلاق قاعدة أمريكية وإيقاف دعم نظام كييف

برلين-سانا

تظاهر آلاف الألمان في ولاية راينلاند بالاتينات رفضاً لاستمرار الدعم العسكري الألماني والغربي لنظام كييف، وللمطالبة بإغلاق قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية.

وذكر الموقع الإخباري التابع للشرطة المحلية: “إن الاحتجاجات نظمتها عشرات حركات السلام الناشطة في ألمانيا والنمسا وسويسرا قرب القاعدة وردد خلالها المتظاهرون هتافات بينها أغلقوا القاعدة… ارحلوا إلى بلادكم.

كما طالب المتظاهرون بالتعجيل بإجراء محادثات سلام بشأن النزاع في أوكرانيا في الوقت الذي حمل فيه بعض المشاركين أعلام روسيا الاتحادية ودونيتسك.

وتعتبر قاعدة “رامشتاين” الجوية مقرا للقوات الجوية الأمريكية في شمال ألمانيا، ومقر للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وأحد قواعد حلف الناتو.

وكان عشرات الآلاف من الأشخاص تظاهروا وسط العاصمة الألمانية برلين أمس رفضاً لاستمرار الدعم العسكري الألماني والغربي للنظام في كييف.

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