سلطات دونيتسك تحذر من تداعيات قيام القوات الأوكرانية بنسف السد في أرتيوموفسك

دونيتسك-سانا

اعتبرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن قيام القوات الأوكرانية بنسف السد المائي في أرتيوموفسك قد يتسبب بتعقيد الوضع الوبائي في المدينة بشكل جدي.

وقال إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وفقاً لوكالة نوفوستي: إن هذا التصرف من جانب القوات الأوكرانية سيزيد كذلك من تعقيد أزمة المواد الغذائية في المدينة.

وأضاف: “بسبب تفجير السد تدفقت المياه وانتشرت في الأقبية، وقد يتسبب ذلك في انتشار أمراض خطيرة بين السكان المدنيين، وكذلك سيجعل توريد المواد الغذائية إلى المدينة في غاية الصعوبة، وبالتالي سيؤجج الأزمة في هذا المجال”.

وكانت قوات نظام كييف في الشطر الذي لا تزال تسيطر عليه من مدينة أرتيومفسك نسفت أمس سداً مائياً في محاولة لإعاقة تقدم الجيش الروسي.

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