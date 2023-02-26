وزارة التربية تكرم الفريقين الطبي والإغاثي الباكستانيين

ريف دمشق-سانا

كرمت وزارة التربية الفريقين الطبي والإغاثي الباكستانيين بعد انتهاء مهامهما الإنسانية في مساعدة المتضررين من الزلزال.

وفي تصريح للصحفيين من مطار دمشق الدولي نوه معاون وزير التربية الدكتور محمود بني مرجة بجهود الفريقين الباكستانيين في مساعدة المنكوبين جراء الكارثة وتفانيهم بعملهم في ظروف جوية صعبة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأشار إلى ما قدمه الفريقان من خبرات فنية للجانب السوري، وخاصة للفرق الطبية من وزارتي الصحة والتربية وقيامهم بتدريب الفنيين في الدفاع المدني، لافتا إلى أن تلبية الشعب الباكستاني منذ اللحظات الأولى تعكس عمق العلاقات وأخوية الشعبين السوري والباكستاني.

من جانبه وجه السفير الباكستاني في دمشق شاهد أختر الشكر لسورية على استضافة الفريقين الطبي والإغاثي، مشيراً إلى الإقبال الكبير للشعب الباكستاني على التبرعات، سواء مساعدات نقدية أو عينية، بعد أن خصص رئيس وزراء الباكستان صندوقا لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية.

ولفت أختر إلى أن بلاده سترسل باخرة تصل قريبا إلى ميناء اللاذقية، وتحمل كمية كبيرة جداً من المساعدات، إضافة إلى شحنات المساعدة التي قدمتها باكستان، من خلال الرحلات الجوية الأربع إلى سورية، كما تم تخصيص شركة الخطوط الباكستانية الوطنية برحلاتها المنتظمة، حيث سيتم بكل رحلة ركاب تحميل مساعدات إغاثية إضافية إلى المتضررين.

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