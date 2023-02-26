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وصول دفعة ثالثة من المساعدات الروسية إلى مديرية صحة اللاذقية

2023-02-26

اللاذقية-سانا

وصلت قافلة مساعدات روسية إلى مديرية الصحة في اللاذقية اليوم تحوي طناً واحداً من المواد الطبية والأدوية والأغطية، لدعم القطاع الطبي في مواجهة تداعيات الزلزال.

وأوضح نائب رئيس البعثة الطبية في قاعدة حميميم المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش للصحفيين أن روسيا تقف مع الشعب السوري الصديق دائماً.

بدوره، أوضح معاون مدير الصحة سامر أحمد أن المساعدات الطبية الروسية تصل تباعاً، وهذه الدفعة الثالثة للمديرية، وتضم مجموعة من الأدوية الإسعافية، مؤكداً على التواصل مع الأصدقاء الروس لتحديد الاحتياجات، وموجهاً الشكر على الدعم المستمر.

من جهته، بين مسؤول التدريب والتأهيل في مديرية الصحة الدكتور عمار عيسى أن هذه الدفعة تحوي إضافة إلى المواد الطبية والأدوية المعتادة مواد إغاثية كالأغطية والفرشات مخصصة للمستشفيات.

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