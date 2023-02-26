استمرار توزيع المساعدات على متضرري الزلزال في حماة

حماة-سانا

وزعت محافظة حماة اليوم مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين، جراء الزلزال في مركز إيواء المتضررين في قرية الخندق بمنطقة الغاب بريف حماة.

وذكر معاون القائد المسؤول للشؤون الإدارية للقوات الروسية عن منطقة إدلب العقيد افينيس في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات التي شملت مواد غذائية متنوعة هي مساهمة إنسانية من الأصدقاء الروس لصالح المتضررين للتخفيف من معاناتهم، مؤكداً استمرارية تقديم هذه المساعدات بما يشمل المنكوبين في مختلف مناطق المحافظة.

وبين مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان في تصريح مماثل أن المساعدات الروسية تشمل مواد غذائية للمقيمين في مركز إيواء المتضررين في قرية الخندق كونها إحدى قرى منطقة الغاب المتضررة بفعل الزلزال.

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