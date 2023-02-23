مقتل مدني جراء قصف أوكراني على دونيتسك

موسكو-سانا

قتل مدني جراء قصف لقوات نظام كييف استهدف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة تاس عن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية قوله في بيان اليوم:” إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأطلقت 61 قذيفة مستهدفة المناطق السكنية، ما أسفر عن مقتل مدني في بلدة ألكساندروفكا، وإصابة آخر بجروح في منطقة كيروفسكي”.

وأشار البيان إلى أن قوات كييف استخدمت في عمليات القصف أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أمريكية الصنع هيمارس و”إم إل أر إس” وأنظمة المدفعية الثقيلة من عيار 122 و152 ملم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency