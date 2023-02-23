SCS-NET
الشريط الإخباري

مقتل مدني جراء قصف أوكراني على دونيتسك

2023-02-23

موسكو-سانا

قتل مدني جراء قصف لقوات نظام كييف استهدف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة تاس عن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية قوله في بيان اليوم:” إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأطلقت 61 قذيفة مستهدفة المناطق السكنية، ما أسفر عن مقتل مدني في بلدة ألكساندروفكا، وإصابة آخر بجروح في منطقة كيروفسكي”.

وأشار البيان إلى أن قوات كييف استخدمت في عمليات القصف أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أمريكية الصنع هيمارس و”إم إل أر إس” وأنظمة المدفعية الثقيلة من عيار 122 و152 ملم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة شخصين جراء قصف أوكراني على جنوب غرب روسيا

موسكو-سانا أصيب شخصان جراء قصف نفذته القوات الأوكرانية على منطقة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved