ضبط مخالفات في عمل مخابز ومحطة محروقات ووسائط النقل في درعا

درعا-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا مخالفات بعمل بعض المخابز الخاصة، ومحطة محروقات ووسائط نقل وفعاليات مختلفة.

وذكر رئيس شعبة حماية المستهلك في المديرية وسام دخل الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن دوريات حماية المستهلك نظمت 21 ضبطاً تموينياً وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، توزعت على مخبزين في بلدة ابطع بسبب الإخلال بمواعيد العمل، ومخبزين في بلدة نمر ومدينة جاسم بسبب عدم وجود لوحة وميزان، ومعتمدي خبز 2 في بلدة دير العدس بسبب التلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية، و محطة محروقات ببلدة الغارية الغربية بسبب البيع بسعر زائد.

وأضاف إن الضبوط طالت أصحاب وسائط نقل “سرافيس” وعددهم 7 على خطوط دمشق درعا و الصنمين و ازرع و جاسم و نوى لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن بدل خدمة نقل الركاب، وثلاثة محال لبيع الزيوت والشحوم والسيراميك في حيي السبيل والكاشف بمدينة درعا، ومحل خضار بمدينة ازرع بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وأربعة محال مواد غذائية في بلدتي القنية وبلي، ومحل مواد صحية في مدينة ازرع وحلويات بحي السبيل في درعا بسبب إبراز فواتير غير نظامية.

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