الفوج الثاني لكشاف سورية يقدم مساعدات غذائية وألبسة للمتضررين جراء الزلزال في حلب

حلب-سانا

يقدم المطبخ الميداني لكشاف سورية الفوج الثاني بحلب وجبات الطعام الجاهزة للمتضررين جراء الزلزال في مراكز الإيواء بواقع 1400 وجبة، يتم إعدادها يوميا وإيصالها من خلال فرق المتطوعين.

وأوضح المنسق الإداري في منارة المحافظة المجتمعية بحلب مروان سيراوان في تصريح لمراسلة سانا أن الأمانة السورية للتنمية عملت على تخصيص مطبخ ميداني لكشاف سورية الفوج الثاني، وتقديم كل المتطلبات التي يحتاجونها في عملية الطبخ، مضيفاً: إنه تم العمل على زيادة المساحة المخصصة لهم لرفع الطاقة الإنتاجية وتقديم أكبر عدد من الوجبات للمتضررين.

ولفت سيراوان إلى أن الجزء الثاني من المبادرة يتضمن توزيع الألبسة التي يتم استلامها من قبل الجمعيات أو المبادرات الفردية وفرزها في منارة المحافظة حسب الأعمار والجنس والقياس ليتم توزيعها على مراكز الإيواء.

وبين قائد الفوج الثاني سامر زيات أنه من اليوم الأول للزلزال تم تشكيل فريقين إسعافيين يعملان على إعداد وجبات الطعام وتوزيع اللباس على المتضررين في مراكز الإيواء.

بريوان محمد

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