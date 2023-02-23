استشهاد مسن فلسطيني متأثراً بإصابته خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس

القدس المحتلة-سانا

استشهد مسن فلسطيني مساء اليوم متأثراً بإصابته خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وفق وكالة وفا أن المسن عنان عناب 66 عاماً استشهد متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس ما يرفع حصيلة المجزرة الإسرائيلية إلى 11 شهيداً.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس اليوم، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين حينها وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح بينهم 7 في حالة الخطر.

وباستشهاد عناب يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال إلى 61 شهيداً بينهم 13 طفلاً.