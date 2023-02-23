زاخاروفا: نرحب بمبادرة الصين للعب دور إيجابي في تسوية الأزمة بأوكرانيا

موسكو-سانا

رحبت روسيا اليوم برغبة الصين للعب دور إيجابي في حل الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم خلال مؤتمر صحفي: “في الوقت الذي ترى فيه موسكو بوضوح أن نظام كييف غير مستعد للقيام بخطوات مستقلة كونه لاعباً غير مستقل في الساحة الدولية نرحب بمبادرة الصين للعب دور إيجابي في تسوية الأزمة”.

وفي الوقت نفسه أشارت زاخاروفا إلى أن موسكو ممتنة للجانب الصيني على موقفه المتوازن باستمرار بشأن قضية الأزمة في أوكرانيا حيث أن الرؤية الروسية والصينية تتطابق إلى حد كبير فيما يتعلق بإيجاد حلول للقضايا الدولية الساخنة، مؤكدة أن روسيا تؤيد الامتثال لميثاق الأمم المتحدة واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي وهي ملتزمة بمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

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