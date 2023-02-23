اليمن تُدين تصعيد العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية

صنعاء-سانا

أدانت اليمن اليوم بأشد العبارات التصعيد المستمر للعدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن التصعيد الصهيوني ستكون له عواقب وخيمة، وينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة.

ودعا البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المسلوبة ووضع حد لجرائم العدو الصهيوني وسياساته الهمجية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد البيان تضامن اليمن ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، وتأييد الحق الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه واتخاذ ما يراه مناسباً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جهتها أوضحت أحزاب اللقاء المشترك أن هذه الجريمة تأتي في سياق مسلسل الجرائم الصهيونية التي لا تنتهي بحق فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات، داعية أحرار وشعوب الأمتين العربية والإسلامية لمساندة مقاومة الشعب الفلسطيني ضد العربدة الصهيونية ووضع حد لها.

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