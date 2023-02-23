تأجيل استئناف الدوام المدرسي في اللاذقية حتى الخامس من شهر آذار القادم

اللاذقية-سانا

أعلن محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أنه تم تأجيل استئناف الدوام المدرسي في مدارس المحافظة حتى يوم الأحد الخامس من شهر آذار القادم.

وأشار المحافظ هلال في تصريح لمراسل سانا إلى أن القرار يشمل رياض الأطفال والمدارس العامة والمهنية والخاصة والمعاهد التابعة لوزارة التربية في المحافظة كافة.

وأوضح المحافظ هلال أنه خلال هذه الفترة ستستكمل الجهات المعنية في المحافظة من مديريتي التربية والخدمات الفنية بالتعاون مع نقابة المهندسين إجراءاتها للكشف على الأبنية المدرسية كافة وتحديد سلامتها الإنشائية بما فيها إعادة تقييم المدارس التي تم الكشف عليها سابقاً ولا سيما بعد الهزة الأرضية التي تأثرت بها المحافظة يوم الإثنين الماضي 20 من الشهر الحالي حرصاً على السلامة العامة.

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