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الخارجية الفلسطينية: إقامة 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم امتداد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

2023-02-22

القدس المحتلة-سانا

أدانت الخارجية الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية في بيان وفق وكالة وفا أن هذا الإجراء هو جزء من آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وامتداد لجرائم الاحتلال وإجراءاته الاستعمارية العنصرية القائمة على الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية، وتقويض لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، واستخفاف إسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

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