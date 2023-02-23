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التعليم العالي: تأجيل امتحانات السنة التحضيرية واستمرار تأجيل امتحانات جامعات حلب وتشرين وطرطوس وحماة

2023-02-22

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية المقررة يوم السبت 25-2-2023 في جميع الجامعات حتى يوم السبت 4-3-2023.

وأشارت الوزارة أيضاً في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى استمرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعات “حلب وتشرين وطرطوس وحماة” إلى يوم السبت 4-3-2023 أما جامعات “دمشق والفرات وحمص” فتستمر العملية الامتحانية وفق برامجها المعتمدة.

كما مددت الوزارة إيقاف دوام الطلاب وتأجيل الامتحانات في الجامعات الخاصة والمعاهد في محافظات “حلب واللاذقية وحماة وطرطوس” لغاية يوم الجمعة 3-3-2023 على أن يستأنف الدوام والامتحانات بدءاً من صباح يوم السبت 4-3-2023 بالنسبة للجامعات الخاصة، ومن صباح يوم الأحد 5-3-2023 بالنسبة للمعاهد.

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