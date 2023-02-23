إيران تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف مجازر الاحتلال في نابلس

طهران-سانا

أدانت إيران اليوم مجازر القتل الوحشية التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني في مدينة نابلس بالضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف وإدانة جرائم القتل الجماعي بحق الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله في تصريح له: “إن التصعيد واستمرار تحركات القوات الصهيونية الإجرامية والإرهابية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، وبما يشمل اقتحام مدينتي نابلس وجنين، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم منازل الفلسطينيين سيفضي إلى نتائج خطيرة، ويشكل وصمة عار في جبين المحافل الدولية المعنية وأدعياء حقوق الإنسان المخادعين الغربيين الذين اتخذوا جانب الصمت على هذه المجازر”.

وطالب كنعاني بضرورة اتخاذ مواقف موحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الممارسات الوحشية والإرهابية للاحتلال الإسرائيلي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في وقت سابق اليوم مجزرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية راح ضحيتها 10 شهداء فلسطينيين كما أصيب المئات.

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