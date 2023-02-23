إنتاج الصلب العالمي ينخفض 3.3 بالمئة في كانون الثاني الماضي

بروكسل-سانا

أفادت بيانات اتحاد الصلب العالمي اليوم بتراجع إنتاج الصلب عالمياً بنسبة 3.3 بالمئة في كانون الثاني الماضي بضغط استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكر الاتحاد في تقريره الشهري أن إجمالي الإنتاج العالمي للصلب في 64 دولة بلغ 145.3 مليون طن خلال الشهر الماضي.

وتصدرت الصين الدول الأكثر إنتاجا بنحو 79.5 مليون طن بارتفاع 2.3 بالمئة على أساس سنوي.

وجاءت الهند بالمرتبة الثانية من حيث حجم الإنتاج بحجم 10.9 ملايين طن بانخفاض طفيف 0.2 بالمئة، فيما حلت اليابان بالمرتبة الثالثة بحجم إنتاج بلغ 7.2 ملايين طن بانخفاض 6.9 بالمئة.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا قالت الشهر الماضي: إن نمو الاقتصاد العالمي ما يزال ضعيفاً لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي.

والاتحاد العالمي للصلب من أكبر جمعيات الصناعة في العالم وينتج أعضاءه ما يقرب من 85 بالمئة من إنتاج الصلب في العالم.

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