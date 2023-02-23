قافلة مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال من أمين عام حزب الاشتراكيين العرب في لبنان

حمص-سانا

انطلقت اليوم قافلة مساعدات مقدمة من الأمين العام لحزب الاشتراكيين العرب في لبنان حسين أحمد عثمان باتجاه المحافظات المتضررة مؤلفة من 12 شاحنة محملة ب 3 آلاف طرد مواد إغاثية وغذائية وحليب أطفال حملت عنوان “حملة الصمود والتصدي لكسر الحصار عن سورية”.

وفي تصريح لمراسلة سانا بيّن أمين عام حزب الاشتراكيين العرب في لبنان حسين أحمد عثمان أن قافلة المساعدات اليوم تأتي لتؤكد أن أبناء المقاومة في لبنان لن يتركوا سورية في محنتها “ومهما قدمنا لسورية فلن نرد إلا جزءاً بسيطاً مما قدمته” لافتاً إلى أن الحزب بادر منذ حدوث الزلزال لتقديم المساعدة للمناطق المتضررة وهناك مساعدات أخرى ستأتي تباعاً.

بدوره قال أمين فرع حمص لحزب الاشتراكيين العرب مهذب رجوب أن الأهمية دائماً للإسراع بالعمل الشعبي والطوعي، لافتاً إلى أن الشعب السوري نهض يداً واحدة متماسكاً لخدمة أهلنا المتضررين من الزلزال المدمر الذي عصف بسورية.

بدوره أشار رئيس مجلس محافظة حمص فواز الهاشمي إلى أن المساعدات تحوي مختلف أنواع الأغذية والألبسة والمواد الإغاثية الضرورية، وهذا العمل الإنساني ليس بغريب على الشعب اللبناني الشقيق.

لارا أحمد

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