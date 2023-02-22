أكثر من 13 ألفاً عدد المباني التي تم الكشف عليها فنياً في حلب

حلب-سانا

تواصل الأمانة السورية للتنمية بحلب تقييم كل المباني السكنية لضمان العودة الآمنة للمواطنين إلى منازلهم، من خلال اللجان الهندسية والبالغ عددها 101 لجنة موزعة في المدينة، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وبلغ عدد الكشوفات الفنية أكثر من 13 ألفاً.

وبين مدير الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة بشار سكيف في تصريح لـ سانا أنه بالتعاون مع نقابة المهندسين بحلب تطوع 254 مهندساً، موزعين على 101 لجنة مؤلفة من مهندسين ومحامين، منها ثماني لجان تعمل وفق حالات الطوارئ من خلال اتصال المواطنين بالأرقام الساخنة المخصصة للطوارئ للاطلاع والكشف على المباني السكنية، فيما تعمل 93 لجنة على الفحص الميداني بالتعاون مع المديريات والقطاعات الخدمية.

وأضاف سكيف: إنه من خلال الكشف تبين وجود أربعة تصنيفات، اثنان منها للكشف السليم والإصلاحات الخفيفة للعقارات السكنية، وبلغ عدد المباني التي تم الكشف عليها لغاية اليوم أكثر من 9 آلاف عقار، فيما يتناول التصنيف الثالث التدخل أو الدراسة والتدعيم وذلك بحسب الكشف الهندسي ولجان الدراسة الأولية، ويتضمن التصنيف الرابع إن كان العقار بحاجة لفحص لجان السلامة.

وأوضح سكيف أنه يتم حالياً قبول المزيد من الطلبات، وبلغ عدد الطلبات الواردة على الأرقام حوالي 750 طلباً، تمت الاستجابة لـ 550 طلباً، فيما تعمل لجان الطوارئ بمعدل 120 كشفاً بشكل يومي، وتتم حالياً دراسة قانونية ومجتمعية للأبنية التي تعرضت للانهيار أو لأضرار إنشائية جراء الزلزال وأخذ معلومات عن المتضررين، لافتاً إلى أن مجموعة من المحامين يعملون بشكل يومي في منارة المحافظة بسوق الإنتاج لتلقي الاستشارة القانونية للمتضررين الذين فقدوا الأوراق الثبوتية.

كاميرا “سانا” رصدت الكشوفات الهندسية للجان، حيث أوضح المهندس الاستشاري عبد الأحد حسين من نقابة المهندسين بحلب أنه يتم تقييم الحالة الفنية للأبنية السكنية وسلامتها الإنشائية والتي تضررت من جراء الزلزال، واستعراض كل عناصرها الإنشائية وفق ضوابط، والتأكد من عدم وجود أضرار لحقت بالجمل الإنشائية، سواء أكانت هيكلية أو جدراناً حمالة، بالإضافة لعدم وجود شقوق.

بريوان محمد

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