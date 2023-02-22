تيرتيل: الاستخبارات الغربية تكثف نشاطها العدواني ضد بيلاروس

مينسك-سانا

كشف رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسي إيفان تيرتيل عن زيادة نشاط الاستخبارات الغربية، ومحاولات اختراق أجهزة الدولة في بيلاروس.

ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن تيرتيل قوله اليوم: جهاز أمن الدولة البيلاروسي يشير إلى تكثيف الاستخبارات الغربية نشاطها ضد البلاد، وينصب التركيز الرئيسي على تجنيد أشخاص لديهم خبرة للحصول على معلومات ذات طبيعة سرية وتجنيد موظفين في أجهزة إنفاذ القانون والهياكل الحكومية.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى النشاط العدواني لأجهزة المخابرات الأجنبية، فإن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات شاملة لتحييد هذه التهديدات، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام اعتقلت المخابرات البيلاروسية أكثر من 10 أشخاص.

واعتبر أن خصوم بلاده يخططون لمزيد من الإجراءات لزعزعة استقرار الوضع في البلاد على خلفية الأحداث التي تجري في أوكرانيا، والصراعات الأخرى في المنطقة.

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