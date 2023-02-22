إخلاء مبنى يهدد السلامة العامة بدير الزور

دير الزور-سانا

أخلى مجلس مدينة دير الزور اليوم مبنى من ساكنيه في شارع بورسعيد، كونه مهدداً بالسقوط ويهدد السلامة العامة.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان في تصريح لمراسل سانا أنه بناء على دراسة الحالة الفنية لأحد المباني السكنية في شارع بورسعيد من قبل لجنة السلامة العامة التي بينت في تقريرها أن المبنى يشكل خطراً على السلامة العامة، ويستوجب المعالجة الفورية أو الإزالة.

وتابع كاكاخان: قام مجلس مدينة دير الزور بإخلاء المبنى من قاطنيه، ووضع الشارات التحذيرية التي تمنع الدخول إليه أو الاقتراب منه، وتنظيم الضبط اللازم بذلك، وتأمين سكن بديل في مركز الإيواء للقاطنين في المبنى.

وسبق لمجلس مدينة دير الزور القيام بإخلاء أربعة أبنية تهدد السلامة العامة في عدد من أحياء المدينة.

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