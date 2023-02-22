استطلاع.. ارتفاع نسبة الروس المؤيدين للرئيس بوتين

موسكو-سانا

كشف استطلاع حديث للرأي ارتفاع نسبة الثقة والتأييد بين الروس للرئيس فلاديمير بوتين، ومؤسسات الدولة بشكل كبير نهاية العام الماضي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميخائيل مامونوف رئيس قسم التحليل السياسي في مركز أبحاث الرأي العام الروسي قوله: خلال العام الماضي سجلنا زيادة كبيرة في جميع المؤشرات الرئيسية للمواقف تجاه الرئيس، حيث ارتفع مؤشر الثقة 13 نقطة مئوية نهاية العام ليصل إلى 78 بالمئة.

وأشار إلى أن 73 بالمئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم قالوا: إن الرئيس يعمل لصالح الأغلبية بزيادة قدرها 20 نقطة.

وكان استطلاع نفذه مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا (فتسيوم) كشف في تشرين الأول الماضي أن الرئيس بوتين يحظى بثقة 81.1 بالمئة من المواطنين الروس.

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