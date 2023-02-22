استشهاد مواطن وإصابة اثنين خلال مداهمات لميليشيا (قسد) والاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

دير الزور-سانا

استشهد مواطن وأصيب آخران بجروح، نتيجة إقدام ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على إطلاق النار عليهم خلال مداهمتها بدعم من جنود الاحتلال بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة تابعة لميليشيا “قسد” نفذت بمساندة من قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عملية مداهمة في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، قامت خلالها بتفتيش أحد المنازل في البلدة وإطلاق النار على الموجودين فيه، ما أدى لاستشهاد صاحب المنزل وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” أقدمت على اختطاف المصابين الاثنين وثلاثة مواطنين آخرين ونقلتهم إلى أحد مقراتها العسكرية في المنطقة، لافتة إلى أن الميليشيا استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة التي تسودها حالة من الغضب والتوتر بين الأهالي، جراء استهداف الميليشيا أبناءهم وإمعانها في ممارساتها الإجرامية ضدهم.

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