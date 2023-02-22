وفاة عامل وإصابة آخر جراء انهيار جزء من مبنى متضرر في حلب

حلب-سانا

توفي عامل وأصيب آخر بجروح جراء انهيار جزء من مبنى متضرر بسبب الزلزال في حي قاضي عسكر بحلب.

وبين رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي لمراسل سانا أنه وأثناء محاولة هدم جزء من البناء المتضرر باستخدام آلية الباكر، انهار جزء من البناء، وأدى إلى وفاة عامل وإصابة آخر تابعين للمؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية.

وأشار مدلجي إلى أن مجلس مدينة حلب يواصل من خلال الورشات الفنية الكشف على المنازل والأبنية المهددة للسلامة العامة، وإخلاء المتضرر منها من الأهالي وهدم التي تشكل خطراً.

قصي رزوق

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