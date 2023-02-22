لافروف: روسيا والصين مستعدتان للدفاع عن مصالح بعضهما

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي متانة العلاقات بين روسيا والصين، وتطورها بشكل ديناميكي رغم الاضطرابات الدولية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله اليوم خلال لقائه وانغ في موسكو: إن “العلاقة بين روسيا والصين تتطور بثقة وديناميكية، وعلى الرغم من الاضطرابات الشديدة على الساحة الدولية إلا أننا نظهر التضامن والاستعداد للدفاع عن مصالح بعضنا البعض على أساس احترام القانون الدولي، والدور المركزي للأمم المتحدة”.

بدوره قال وانغ: إن “بكين وموسكو تفتحان باستمرار إمكانيات للتنمية والتعاون”، مشيراً إلى أن بكين تنتهج سياسة خارجية مستقلة.

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