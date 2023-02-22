مساعدات طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية

اللاذقية-سانا

تسلمت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية اليوم مساعدات طبية مقدمة من روسيا الاتحادية، تضمنت مختلف أنواع المواد الطبية والأدوية.

وأوضح رئيس الوحدة الطبية في قاعدة حميميم العقيد ألكساندر نيكولايفيتش في تصريح للصحفيين أنه تم إرسال مساعدات تقدر بطن واحد من المواد الطبية والإسعافية إلى مديرية الصحة في اللاذقية.

بدوره بين رئيس التأهيل والتدريب في مديرية صحة اللاذقية الطبيب عمار يوسف أن المساعدات تشمل المواد الطبية والأدوية كمضادات الالتهاب والهرمونات ومحاليل تعقيم الأيدي والأسطح والكفوف الجراحية والضمادات.

ولفت يوسف إلى أنه تم تلقي سيارتي إسعاف منذ فترة قبل وقوع الزلزال وهناك مواد إغاثية ومساعدات غير طبية ستأتي خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المساعدات الطبية والإغاثية ستكون متتالية وبشكل مستمر.

علاء ابراهيم

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