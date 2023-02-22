وزارة الطوارئ الروسية تنفي إعلان حالة التأهب الجوي على أراضي البلاد

موسكو-سانا

نفت وزارة الطوارئ الروسية إعلان حالة التأهب الجوي في روسيا، جراء خطر وقوع هجوم صاروخي على أراضي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم أن “المزاعم التي انتشرت حول إعلان حالة التأهب الجوي وتحذيرات من غارات جوية وهجوم صاروخي صدرت نتيجة هجوم سيبراني قام به بعض القراصنة الإلكترونيين على سيرفرات عدد من المحطات الإذاعية التجارية في مناطق متفرقة من روسيا، وهي عارية من الصحة”.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن المعلومات الواردة لا تتوافق مع الحقائق على أرض الواقع، وطالبتهم بتلقي المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

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