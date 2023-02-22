مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار في مصنع بولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار وقع بمصنع بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها اليوم: ” تلقينا بلاغاً يفيد بوقوع انفجار واندلاع حريق بمصنع (لحام المعادن) في مدينة ميدلي بالولاية، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بحروق خطيرة”، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق مع تواصل أعمال البحث والإنقاذ في الموقع.

وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار والوقوف على ملابساته.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency