فولودين: تعليق موسكو لمعاهدة ستارت جاء نتيجة عدم التزام واشنطن بها

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن تعليق روسيا لمعاهدة ستارت بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية والحد منها جاء نتيجة السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فولودين قوله في بيان اليوم: “سينظر مجلس الدوما في مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تعليق روسيا للمعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية ستارت، وذلك بعد النظر في سياسات الولايات المتحدة المتمثلة في التوقف عن التزاماتها ورفضها مقترحات روسيا بشأن قضايا الأمن العالمي”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بذلك دمرت بنية الاستقرار الدولي، وأغرقت العالم أيضاً في حالة من الصراعات والتحديات.

وأكد فولودين أنه فيما يتعلق بأمن البلاد والمواطنين فإن إجراء حوارات ومحادثات مع روسيا بلغة الإنذارات النهائية أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن أعضاء الكونغرس الأمريكي بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بهذا الوضع الذي نشأ بسبب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت”.

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