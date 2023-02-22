زاخاروفا: الغرب دمر نظام الأمن الدولي القائم على المساواة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب هو من قام بتدمير نظام الأمن الدولي القائم على المساواة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في حديث لراديو سبوتنيك اليوم تعليقاً على رد الفعل الغربي تجاه تعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت: “لقد بدأ الغرب بوعي تام وبدم بارد وباستخفاف في تدمير نظام الأمن الراهن في العالم لمجرد أنه يفترض المساواة وتوازن المصالح والمعاملة بالمثل في عدد من المجالات”، مضيفة: “إنهم يشعرون كما لو كانوا قد أهينوا بسبب تساويهم مع كيانات أخرى أو مع أولئك الذين يرتبطون معهم بعلاقات تعاقدية ولا سيما معنا”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب “تمادى كثيراً في مفهومه عن استثنائيته، وبالتالي كان عليه تدمير كل ما يمكن أن يتساوى معه في الحقوق”، معتبرة أن الدول الغربية ما زالت تسعى نحو إعلان نفسها على أنها مركز القوة الوحيد في العالم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس قرار تعليق بلاده معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت، رداً على سياسات واشنطن وعدم التزامها بتعهداتها.

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