إيران تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية

طهران-سانا

أعلنت إيران اليوم فرضها عقوبات على بعض الأشخاص والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، لتحريضهم وتشجعيهم على دعم الإرهاب وأعمال العنف والتدخل في شؤونها الداخلية والمشاركة في تصعيد العقوبات الجائرة بحق الشعب الإيراني التي تعتبر إرهاباً اقتصادياً.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن العقوبات تشمل 13 كياناً و15 شخصاً في الاتحاد الأوروبي و8 أشخاص في النظام البريطاني، إضافة إلى أسماء شركات ومؤسسات في مجال التصنيع العسكري ومراكز أمنية تعمل لصالح الكيان الصهيوني ووزراء ونواب في البرلمان الاوروبي ووسائل إعلام.

وتتضمن العقوبات التي فرضتها إيران حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأراضي الإيرانية وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة لإيران.

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