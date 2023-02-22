سورية تشارك في المؤتمر الدولي الخاص بتنظيم عمل المنصات الرقمية

باريس-سانا

انطلقت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر الدولي “الإنترنت لبناء الثقة” الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، تحت عنوان “نحو صياغة مبادئ توجيهية لتنظيم عمل المنصات الرقمية لكي تصبح المعلومات منفعة عامة”، والذي تشارك فيه سورية بشكل افتراضي عبر المنصات الرقمية.

ويجمع المؤتمر الذي يقعد بين الـ 21 والـ 23 من شباط الجاري مجموعة من الهيئات التنظيمية والجهات القضائية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الحكومية والمجتمع التقني من جميع أنحاء العالم بهدف تنظيم عمل المنصات الرقمية.

وطرحت اليونسكو قبل انطلاق أعمال المؤتمر مسودة “المبادئ التوجيهية لتنظيم عمل المنصات الرقمية”، لتتم مناقشتها من قبل المشاركين، حيث تقترح المسودة آلية لتطبيق شكل من أشكال التنظيم “التنظيم العام – التنظيم المشترك – التنظيم الذاتي للمنصات الرقمية”، وتهدف إلى دعم حرية التعبير وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة في المجال العام.

الدكتور منذر علي أحمد مدير مديرية الإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام المشارك في المؤتمر، إلى جانب طارق السيد الصحفي في الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أوضح في تصريح لـ سانا أن سورية تقدمت بمجموعة من المقترحات حول المسودة التي طرحتها (اليونسكو) تضمنت جملة من الملاحظات والمقترحات والتساؤلات من المنتظر الحصول على إجابات علمية وعملية تطمئن المجتمعات وتخفف من مخاوفها وتمهد الطريق نحو مجتمع يثق بالأنترنت، مشيراً إلى أنه من الضروري النظر في هذه المبادئ التوجيهية والتي سيتم مناقشتها كدليل لإدارة المحتوى عبر الإنترنت وأداة للمجتمع لفرض شروط وأحكام تلزم الحكومات والشركات وتحمي حرية التعبير.

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